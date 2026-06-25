İklim Uygulama Köprüsü: Türkiye'nin Hedefi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) öncü girişimlerinden birinin İklim Uygulama Köprüsü olacağını belirterek, "Hedefimiz, ülkelerin iklim planlarını yatırım yapılabilir projelere dönüştürmelerine, finansman ihtiyaçlarını ise bankalar ve yatırımcılar açısından finanse edilebilir proje havuzlarına çevirmelerine yardımcı olmak." dedi.

Şimşek, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düzenlenen İklim Dayanıklılığı Finansmanı Zirvesi'nde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Küresel iklim gündeminin 10 yıl öncesine göre önemli ölçüde değiştiğini dile getiren Şimşek, 10 yıl önce "hedef ve taahhüt" odaklı tartışmalar bulunurken bugün taahhütlerin uygulanmasının asıl konu haline geldiğini anlattı.

Şimşek, bu kapsamda Türkiye'nin bu yıl başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) önceliğinin net olduğunu ifade ederek, "Artık bu planların uygulanmasını hızlandırmamız gerekiyor. Bunun yolu da büyük ölçüde finansmandan geçiyor. Yeterli sermayeyi zamanında harekete geçirerek insanlar için somut sonuçlar üretecek yatırımlara yönlendirmemiz asıl mesele. Dünyadaki iklim kaynaklı zararların sadece dörtte biri sigorta kapsamında karşılanabiliyor. Geriye kalan yük hane halkları, işletmeler ve kamu maliyesinin omuzlarına biniyor. Bu nedenle iklim direncini sağlamak sadece çevresel bir hedef değil, toplumları iklim kaynaklı afetlere karşı korumanın bir aracı." diye konuştu.

İklim şokları giderek şiddetlenirken buna karşı dayanıklılığı artıran yatırımların ekonomik bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Şimşek, iklim direnci oluşturmanın yalnızca gelecekteki riskleri azaltmak anlamına gelmediğini dile getirdi.

Şimşek, geçen yıl Türkiye'de yaşanan şiddetli zirai don ve sonrasındaki kuraklığın milyonlarca insanın geçimini doğrudan etkilediğini belirterek, "Mazeret olarak ifade etmiyorum ancak enflasyon büyük ölçüde bu şokların etkisiyle öngördüğümüzden biraz daha yüksek çıktı. Bu nedenle, şoklara daha hazırlıklı olan ekonomilerin daha üretken, rekabetçi ve yatırımlar için daha cazip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dünyada iklim finansman açığı çok yüksek seviyede

İklim şoklarına karşı dirençli bir ekonominin daha iyi su yönetimi, iklim dostu tarım, sürdürülebilir arazi kullanımı, dayanıklı altyapı ve sağlıklı ekosistemlere yatırım yapmaktan geçtiğini söyleyen Şimşek, dayanıklılığı artıran yatırımları "doğru yatırımlar" olarak tanımladı.

Şimşek, bunun yalnızca bir iklim politikası değil, aynı zamanda sağlam bir ekonomi politikası olduğunun altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ancak iklim direnci hala iklim gündeminin en yetersiz finanse edilen alanlarından biri. Finansman açığı çok yüksek. Dünya çapında iklim hedeflerine ulaşabilmek için 2030'a kadar yıllık 6,3-6,7 trilyon dolar yatırım gerekli ama bugünkü toplam iklim finansmanı 2 trilyon doları ancak buluyor. Finansman açığı gelişmekte olan ülkeler için çok daha fazla. Çin haricindeki gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyacı yıllık yaklaşık 2,4 trilyon dolar seviyesinde ama bu ülkeler halihazırda bu miktarın ancak onda biri kadar finansmana erişebiliyor. Buradaki sorun sermaye yetersizliği değil, iklim önceliklerini yatırım yapılabilir fırsatlara dönüştürebilmek. Finansman bulamayan, yeterince hazırlanmamış çok sayıda proje bulunmasına karşılık cazip getiri arayan büyük miktarda sermaye de var."

Buradaki eksiğin, her iki tarafı buluşturacak bir köprü olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye'nin COP31 kapsamındaki öncü girişimlerinden biri olan İklim Uygulama Köprüsü bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Hedefimiz, ülkelerin iklim planlarını yatırım yapılabilir projelere dönüştürmelerine, finansman ihtiyaçlarını ise bankalar ve yatırımcılar açısından finanse edilebilir proje havuzlarına çevirmelerine yardımcı olmak. Amacımız yeni bir platform veya kurum oluşturmak değil, mevcut ekosistemde işbirliğini güçlendirmek ve finansmanın en fazla ihtiyaç duyulan alanlara daha etkin şekilde ulaşmasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Şimşek, bunun başarılabilmesi için iklim şoklarına karşı dayanıklılığı artıracak politikaların ekonomi politikalarının merkezine yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaya hazır"

Bu durum sağlandığında kurumları harekete geçirmenin ve uzun vadeli özel sektör yatırımlarını teşvik etmenin daha kolay hale geleceğini söyleyen Şimşek, iklim direnci finansmanında kritik rol üstlenen çok taraflı kalkınma bankalarının finansman açığını tek başına kapatamayacağını aktardı.

Şimşek, ihracat kredi kuruluşları, kredi derecelendirme kuruluşları, düzenleyici kurumlar ve yerel finans kuruluşlarının daha aktif rol alması gerektiğini ve geniş bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.