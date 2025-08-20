İKMİB\'den Şili\'ye Sağlık Sektörü Heyeti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB), sağlık sektörüne yönelik Santiago'da gerçekleştirdiği ticaret heyeti organizasyonuna tıbbi cihaz, ilaç ve dental sektörlerinden 10 firma katıldı.

İKMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-16 Ağustos 2025 arasında Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen "Sağlık Sektörü Şili Sektörel Ticaret Heyeti" organizasyonu, başarılı şekilde tamamlandı.

Türk ilaç, tıbbi cihaz ve dental sektörleri için potansiyel ve gelişen bir pazar haline gelen Şili'ye Türk firmalarının erişimini kolaylaştırmak, Türk markalarının tanıtımını yaygınlaştırmak ve ticari işbirliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti'ne Türk sağlık sektöründen 10 firma katıldı.

Program kapsamında firmalar, Şili, Uruguay, Bolivya ve Peru'dan gelen alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek potansiyel ticaret ortaklarıyla işbirliği yapma fırsatı buldu.

Heyet kapsamında büyük eczane zincirleri ziyaret edildi. Ayrıca Şili İlaç Laboratuvarları Sanayi Derneği (ASILFA), Şili Hastaneler ve Klinikler Birliği ve Şili Türk Ticaret Odası ile toplantılar yapılarak Şili'de sağlık sektörüne ilişkin önemli detaylar öğrenildi ve yapılan ziyaretler sayesinde katılımcılar pazar trendlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

120'yi aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi

Heyeti ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Santiago Ticaret Müşaviri Peyman Gülfam Bilgin, firmaların pazar hakkında sorularını yanıtladı. Heyete Şili'den 21, Uruguay'dan 1, Bolivya'dan 1, Panama'dan 1 ve Peru'dan 3 firma olmak üzere toplamda 25 alıcı katılım sağlarken Türk firmaları ve yabancı alıcılar arasında toplamda 120'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyetin ikinci günü Gülfam Bilgin'in de katılımıyla düzenlenen toplantıda Şili Ulusal Laboratuvarlar Odası tarafından ilaç sektörüne ilişkin bilgilendirme konuşması gerçekleştirildi.

"İhracatın artması için düzenlediğimiz fuar organizasyonları büyük önem taşıyor"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı değerlendirmede Şili'nin Türk sağlık sektörü ihracatında gelişme potansiyeli olan bir pazar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye-Şili arasında 2011'den bu yana mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde, sağlık ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak kaldırıldığını belirten Pelister, "Bu durum, Türk ürünlerinin Şili pazarına daha kolay girişi için avantaj sağlıyor. Şili, Pasifik İttifakı'nın (Şili-Peru-Kolombiya-Meksika) lojistik ve finans entegrasyonunun merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla ittifak üzerinden toplam 230 ?milyon nüfuslu bir pazara gümrüksüz erişim mümkün. Ayrıca Şili, Latin Amerika'da iş yapma kolaylığı açısından ilk sıralarda yer alıyor ve gelişen sağlık sistemi ile devamlı büyüyen bir ithalat alıcısı profiline sahip." ifadelerini kullandı.

Pelister, Şili'ye gerçekleştirilen eczacılık ürünleri ihracatına bakıldığında 2024 yılında 2,96 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu yıl ilk 7 aylık dönemde ise ihracatın 1,65 milyon dolar olduğunu söyledi.

Bu yılın İlk 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5'lik bir gerileme olduğunu belirten Pelister, "İhracatın artması ve istikrar kazanması için düzenlediğimiz heyet ve fuar organizasyonları büyük önem taşıyor. İKMİB olarak düzenlediğimiz etkinliklere firmalarımızın katılmasını önemsiyoruz. Sağlık sektörümüz açısından Şili, STA ve lojistik kolaylıklar sayesinde Latin Amerika pazarına erişimde gelecekte daha stratejik bir rol oynayabilir. İKMİB olarak bu potansiyel ülkelere yönelik heyet organizasyonlarımıza devam ederek sektörlerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.