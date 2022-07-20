İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

20.07.2022 13:00
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Ardahan Valisi ve Belediye Başkanı Faruk Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Ardahan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Ardahan Valisi ve Belediye Başkanı Faruk Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunum yapılan toplantıda, 2022 yılı ilk 6 aylık dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri, mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programları ile diğer gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantıda 'Mikro ve Küçük İşletmeler' için hazırlanan 'Hızlı Destek Programı' ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Şahin Demir, Burak Keser, ilgili kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. - ARDAHAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Faruk Demir, Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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