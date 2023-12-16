İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte ilaç fiyatlamasındaki euro kuru yüzde 25 artırıldı.

EURO KURU 17,55 LİRA OLDU

İlaç fiyatlamasında şu an 14 lira olan euro kuru, yüzde 25 artırılarak 17,55 lira seviyesine yükseltildi.

BAREM DEĞERİ GÜNCELLENDİ

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle: