İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı - Son Dakika

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, güncel avro kurunun yüzde 40'ı olarak uygulanan 6,2925'lik ilaç kurunun yüzde 70'e çıkması talebinde bulundu. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç fiyatlarına yüzde 75 zam gelecek.

İLAÇ ÜRETİCİLERİ, İLAÇ AVRO KURUNDAN DOLAYI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

İlaç fiyatların belirlenmesinde kullanılan ilaç avro kuru ile güncel piyasa kuru arasındaki büyük fark, sektörün üretiminde sorun yaratmasının yanı sıra toplumun ilaca erişiminde sıkıntılara neden oluyor. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, kur değişiminden dolayı yıl içinde 2. kez kur güncellemesi beklentisini ifade ediyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre, ilaç üreticileri, 2022'nin Şubat ayında 6,2925 TL olarak açıklanan ilaç avro kurundan dolayı zor bir süreçten geçiyor. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan ve güncel avro kurunun sadece yüzde 40'ına karşılık gelen bu rakam, tüm zamanların en düşük seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle ilaç üretimi ve tedariki noktasında sorunlar yaşanırken ilaç endüstrisi de konuya dikkat çekiyor.

"YIL İÇİNDE BİRDEN FAZLA GÜNCELLEME YAPILMALI "

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "2022 ilaç kuru Şubat ayında 6,2925 TL olarak belirlendi. Söz konusu kur, güncel kurun sadece yüzde 40'ına karşılık geliyor ve bu oran tüm zamanların en düşük seviyesinde yer alıyor. İlaç kuru maalesef içinde bulunulan yılın değil bir önceki yılın kur ortalamasına göre belirleniyor. Bu, sektörün mevcut cari yılda yaşanacak kur riskine karşı tamamen korumasız kalmasına neden oluyor. Türk ilaç endüstrisi olarak her koşulda önceliğimiz ülkemiz ve halkımızın sağlığı olmuştur. Sorumluluğumuzun bilinciyle, bu zorlu ekonomik koşullar altında dahi ilaç arzının kesintiye uğramadan sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak, endüstrimizin büyük kayıplar vermemesi ve toplumun ilerleyen süreçte ilaca erişiminde daha fazla sorun yaşamaması adına bu seneden başlamak üzere ilaç kurunda yıl içinde birden fazla güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

"SEKTÖRÜN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Savaş Malkoç düşük kurdan dolayı sektörün uzun süreli kayıplarının olduğuna da değinerek; "Uzun yıllardır süregelen ilaç kuru sorunu artık sektörümüzün varlığını ve gelişimini tehdit eder noktaya ulaşmıştır. Endüstri olarak devletimizin, her türlü ilacı uygun fiyatlarla milletimize sunmak için gösterdiği çabaya çok büyük fedakârlıklarla katkı sağladık. Bu kapsamda, uzun süredir ilaç kurunda mevzuatta belirtilenden daha düşük artış oranlarına razı olduk. Sadece son 5 yıllık dönemde sektörün kurdan kaynaklı fedakârlığı yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. Ancak sektörün artık buna dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.

Devamında Malkoç; "Uzun yıllardır giderek artan kayıplar karşısında var olmaya çalışan sektörümüz için ilaç kuru değerleme oranının yüzde 70'e geri gelmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. İlaveten, SGK tarafından uygulanan indirim oran ve baremlerin de bu yıl mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun hem ülkemizde ilaç arz güvenliği hem de rekabet gücü yüksek yerli ve milli bir ilaç endüstrisine sahip olmak adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.