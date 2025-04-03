Ilıca Termal Turizm Merkezi Bayramda Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Ilıca Termal Turizm Merkezi, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin yanı sıra Ilıca da Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerle dolup taştı. Tesis, bayram süresince yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak rekor kırdı.

Gediz'e yapılan yatırımların meyvesini verdiği bu bayramda, Ilıca Termal Turizm Merkezi'ndeki 80 yatak kapasitesinin tamamı doldu. Tesisin belediyeye ait 40 yataklık bölümü ve özel sektör tarafından işletilen diğer 40 yataklık bölümü, bayram boyunca misafirlerini ağırladı. Şifalı sularıyla ünlü Ilıca, hem dinlenmek hem de şifa bulmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Ilıca Termal Turizm Merkezi Müdürü Ercan Önver, bayram yoğunluğuyla ilgili "Bu bayramda Ilıca Termal Turizm Merkezi olarak yüzde yüz doluluk oranına ulaştık. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ilıca'nın şifalı suları ve doğal güzellikleri, ziyaretçilerimize unutulmaz bir bayram tatili yaşattı. Tesisimize yapılan yatırımların karşılığını bu şekilde almak, bizleri motive ediyor. Ilıca'yı her geçen gün daha da geliştirerek, termal turizmde önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ilıca'nın termal suları, özellikle romatizma, cilt hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle biliniyor. Ilıca, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Çam ormanları içinde yer alan tesis, misafirlerine huzurlu bir ortam sunuyor. - KÜTAHYA