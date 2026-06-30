İlk Boz Fıstık Hasadı Nizip'te - Son Dakika
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İlk Boz Fıstık Hasadı Nizip'te

İlk Boz Fıstık Hasadı Nizip\'te
30.06.2026 17:21
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Nizip'te ilk erkenci boz Antep fıstığını getiren üreticiler yarım altınla ödüllendirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yılın ilk erkenci boz Antep fıstığını hasat ederek Nizip Ticaret Borsasına (NTB) getiren iki üretici, yarım altınla ödüllendirildi.

Gaziantep ve bölge ekonomisinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Antep fıstığında hasat sezonu öncesi olgunlaşan ilk boz fıstıklar, NTB'de düzenlenen törenle teslim alındı.

Yolçatı Mahallesi'nden Şerif Budak ile Yolağzı Mahallesi'nden Müslüm Vedat Ünal, yılın ilk mahsul boz Antep fıstığını borsaya getirmeleri dolayısıyla yarım altınla ödüllendirildi.

NTB Meclis Başkanı Ahmet Polat, törende yaptığı konuşmada, 2026 yılının ilk mahsul boz Antep fıstığının borsaya ulaştığını belirterek hasat mevsiminden yaklaşık 30 gün önce olgunlaşan erkenci boz fıstığı yetiştiren üreticileri tebrik etti.

Tüm üreticilere bereketli ve kazasız hasat dönemi dileyen Polat, sezonun bolluk ve bereket içinde geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk Boz Fıstık Hasadı Nizip'te - Son Dakika

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