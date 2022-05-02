İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir - Son Dakika
Üye Girişi

İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir

02.05.2022 13:05
İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir

Malatya'da, yılın ilk çeyreğinde tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artış göstererek, 5 milyon 198 bin dolara ulaştı.

Malatya'da, yılın ilk çeyreğinde tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artış göstererek, 5 milyon 198 bin dolara ulaştı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin ülkeye döviz kazandıran ihracat ürünü olduğunu belirtti.

Kentte kuru kayısı ihracatına paralel olarak kayısı çekiği ihracatı da yapıldığını ve çekirdeğin yurt dışında kendi pazarını oluşturduğunu ifade eden Özcan, "Kayısı çekirdeği ihracatı hızlı devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 1220 ton çekirdek ihraç ederek 5 milyon 198 bin dolar ülke ekonomisine gelir getirdik. Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdekte de geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan elde edilen gelir 2 kattan fazla arttı." dedi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yılın aynı döneminde 942 ton ihracata karşılık 2 milyon 426 bin dolar gelir elde edildiğini dile getiren Özcan, "Geçen yılın ilk çeyreğinde ton bazlı ihracat ortalamamız 2 bin 585 dolarken, bu yılın aynı döneminde ortalama ihracat rakamımız 4 bin 260 dolar. Bu çok önemli bir gelişme. Dolar bazında ihracatımız arttı. En fazla kayısı çekirdeği ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Çin. Geçen yılın tamamında Almanya'ya 2 bin 30 ton, İtalya'ya 1790 ton ve Çin'e ise 290 ton ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Özcan, dünyada küresel anlamda gıda sektöründe kriz yaşandığını anımsatarak, bunun Türkiye'ye de yansımaları olduğunu belirtti.

Mayıs ve haziran aylarında kayısı çekirdeği ihracatının geçen yılla aynı şekilde devam etmesini beklediklerini söyleyen Özcan, ihracat miktarı aynı bile olsa elde edilecek gelirde artış beklediklerini kaydetti.

Özcan, "13 Nisan'ı 14'üne bağlayan gece zirai don yaşandı ve bu kayısıda önemli miktarda hasara yol açtı. Rekoltede önemli bir düşüş meydana getirecek. Bunun da önümüzdeki günlerde çekirdek fiyatlarına ve ihracat rakamlarına yansımasını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bayram namazında camiler doldu Bayram namazında camiler doldu Hükümetten ihracatçıya destek paketi Hükümetten ihracatçıya destek paketi

İhracat, Malatya, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: İlk çeyrekte kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement