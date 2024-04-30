İlk çeyrekte yıllık ihracat 257,6 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İlk çeyrekte yıllık ihracat 257,6 milyar dolara ulaştı

İlk çeyrekte yıllık ihracat 257,6 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek, ilk çeyrekte yıllık ihracatın 257,6 milyar dolara ulaşmasının hedefe ilerlediklerinin göstergesi olduğunu belirtti. Kacır, sanayi ürünlerinin ihracattaki payının yüzde 94,6 olduğunu ve sanayinin teknoloji düzeyini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, dış ticaret açığının da azalmaya devam ettiğini ifade etti.

30.04.2024 18:35  Güncelleme: 18:36
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk çeyrekte yıllık ihracatın 257,6 milyar dolara ulaşmasının koydukları hedefe ilerlediklerinin göstergesi olduğunu bildirdi.

Kacır, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Mart ayı ihracatının yüzde 94,6'sının sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirten Kacır, "Sanayimizin teknoloji düzeyini yükseltmeye, verimlilik odaklı adımlarla rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık ihracatımızın 257,6 milyar dolara ulaşması, hedeflerimize ilerlediğimizi gösteriyor. Dış ticaret açığımız azalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İlk çeyrekte yıllık ihracat 257,6 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

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