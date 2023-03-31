İlk defa bu seviyede! Euro, bu sabah 21 lirayı aştı - Son Dakika
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İlk defa bu seviyede! Euro, bu sabah 21 lirayı aştı

31.03.2023 09:46

Son 2 yıldır birçok kez tarihi zirvesini tekrarlayan Euro/TL, sabah saatlerinde 21,05 seviyesine kadar ulaşarak bir defa daha rekor tazeledi. Dolar/TL ise uzun zamandır süren yukarı ivmeli seyrini koruyor.

İki yıldır fahiş yükselişini sürdürerek, Türk Lirası'nın gitgide erimesine neden olan döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. Rekor serisine bu yıl da devam eden euro/TL, haftanın son iş gününde tarihte ilk kez 21 TL'yi aşarak rekor yeniledi. Dolarda ise yükseliş devam ediyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, cuma gününe 19,1985 seviyesinden başladı. Uzun zamandır yukarı yönlü hareketini sürdüren para birimi, bir önceki kapanışını da 19,1750 seviyesinden gerçekleştirmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Bu yıl birçok kez rekor kıran euro, bugün bir kez daha zirve yeniledi. Önceki kapanışını 20,9244 seviyesinden yapan euro/TL, bugün 21,0509 seviyesine çıkarak, şimdiye dek gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Önümüzdeki hafta bu gün 22 yazın bir kenara Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

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