İlk Dubai Baklavası Edirne'de

Ekonomi

Çikolatadan sonra, ilk defa Dubai baklavası

EDİRNE - Çıtır kadayıf, fıstığın yoğun aroması ve çikolatanın yer aldığı Dubai çikolatasından sonra şimdi de 'Dubai Baklavası' çıktı. Türkiye'de son günlerde gündem olan insanların tadına bakmak için kuyruk beklediği Dubai çikolatası, Edirne'de 28 yıllık girişimci baklavacı tarzıyla ilk defa Dubai baklavasını müşterilerin beğenisine sunuldu.

Birden popüler hale gelen Dubai çikolatası, aslında Ortadoğu'nun geleneksel tatları olan kadayıf ve Antep fıstığının çikolata ile birleşmesinden doğan bir lezzet kültürüne dönüşmesiyle beraber tatlıcıları harekete geçirdi. Edirneli baklava ustası Halil İbrahim Özer, 'Dubai baklavası' üreten ilk isim oldu.

Dubai baklavasının kilosu 800 TL

Dubai çikolatasından esinlenerek 'Dubai Baklavası' yapma kararı veren 28 yıllık baklavacı Özer, "Bazı dönemlerde farklı tatların lezzetini değiştiriyoruz. Son günlerde Türkiye gündeminde yer alan Dubai çikolatasının baklava şekline dönüştürme çalışmaları yapıyorduk. Dubai çikolatası, içerisinde olan malzemelerin daha fazlası baklavasında var. Çikolataya oranla baklavası daha lezzetlidir. Baklava içerisinde kadayıf, Antep fıstığı içi, fıstık ve şeker vardır. Baklavasını görenlerde şaşırıyor. 'Dubai Baklavası' kilosu 800 TL'den satılıyor. Genellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor" dedi.