İlkadım Belediyesi 2024'te 364 Milyon TL Borç Ödedi - Son Dakika
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Ekonomi

İlkadım Belediyesi 2024'te 364 Milyon TL Borç Ödedi

İlkadım Belediyesi 2024\'te 364 Milyon TL Borç Ödedi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2024 yılında belediyenin toplam 364 milyon 177 bin 714 TL'lik borç ödediğini açıkladı. Başkan Kurnaz, 2025'te de borçsuz belediye hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

27.01.2025 15:36  Güncelleme: 15:37
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'borçsuz belediye' hedefiyle, 2024 yılında belediye tarafından ödenen toplam borç tutarının 364 milyon 177 bin 714 TL olduğunu belirterek, "2025 yılında da hem ilçemize en iyi hizmeti sunmaya hem de öz kaynaklarımızı kullanarak belediyemizi borç yükünden kurtarmaya devam edeceğiz" dedi.

Karedeniz Bölgesi'nin en büyük ilçesi olan İlkadım'da belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İlçenin her bir noktasında hizmetlerin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin öz kaynaklarının da kullanılmasıyla hem tasarruf sağlandığını, hem de belediyenin borç yükünün azaltıldığını belirtti.

Belediye Başkanlığı görevini hatırı sayılır bir borçla devraldıklarını söyleyen Başkan Kurnaz, "2024 yılında 96 milyon 288 bin 982,82 TL'lik çek borçlarının tamamını ödedik. Bunun yanı sıra, 35 milyon 609 bin 920,38 TL belediyemize ait kredi ödemesi ve iştirak şirketimizin SGK borç yapılandırmasının 25 milyon 916 bin 552,64 TL'lik kısmının ödemesini gerçekleştirdik. Bu kalemlerle birlikte, borçsuz belediye hedefiyle, 2024 yılında belediyemiz tarafından ödenen toplam borç tutarı, 364 milyon 177 bin 714 TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında da hem ilçemize en iyi hizmeti sunmaya hem de öz kaynaklarımızı kullanarak belediyemizi borç yükünden kurtarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İşlerimize devam ediyoruz"

2025 yılının hizmetlerle geçeceğini aktaran Başkan İhsan Kurnaz, "2024 yılında belediyemizin borçlarını ödeme gayreti içerisindeyken bir yandan da ilçemize en iyi hizmeti yapmak için tüm ekibimizle birlikte büyük gayret gösterdik. Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimiz, vatandaşlarımıza ve gözbebeğimiz İlkadım'a hizmet etme noktasında gece-gündüz çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Geleceğe yönelik hedeflerimiz doğrultusunda, İlkadım'ın ve hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İlkadım Belediyesi 2024'te 364 Milyon TL Borç Ödedi - Son Dakika

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