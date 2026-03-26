İlkadım Belediyesi'nde en düşük maaş 45 bin TL oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlkadım Belediyesi'nde en düşük maaş 45 bin TL oldu

26.03.2026 13:48  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının maaşları belirlendi. En düşük işçi maaşı 2026 yılı için 45 bin TL, sahada çalışan personel için ise 49 bin TL olarak açıklandı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

İlkadım Belediyesi ile Hizmet-İş Samsun Şubesi arasında devam eden maaş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi. Karşılıklı mutabakata varılan görüşmeler sonucunda İlkadım Belediyesi'nde çalışan işçi personelin maaşı mesailer hariç, ikramiyeler ve ek ödemelerle birlikte en düşük 45 bin TL olarak belirlendi. Sahada çalışan personelin maaşları ise yine mesailer hariç, ikramiyeler ve ek ödemelerle birlikte 49 bin TL olarak belirlendi. İlkadım Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Çalışanlarımızın yeni ücretleri kendileri ve aileleri için hayırlı olsun" dedi.

"İşçilerimize hayırlı olsun"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemizde gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimizin maaş artışları için Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesi ile görüşmelerimizi tamamladık. Sendika ile yapılan görüşmeler neticesinde işçi kardeşlerimizin maaşlarını 2026 yılı için en düşük 45 bin TL olarak belirledik. Sahada çalışan personellerimizin maaşlarını ise en düşük 49 bin TL olarak belirledik. İşçi kardeşlerimizin maaşları, mesailer hariç görev tanımına göre 55 bin TL'yi bulacak. Yapılan maaş düzenlemesinin belediyemize, tüm personelimize hayırlar getirmesini diliyorum. İşçilerimiz adına görüşmelere katılan Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun'a da teşekkür ediyorum. Yapılan maaş düzenlemelerinin tüm personellerimize ve kıymetli ailelerine ve İlkadım ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Belediye, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:11:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.