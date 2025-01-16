İlkadım Belediyesi Pazar Denetimlerine Devam Ediyor

Ekonomi

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde açılan pazarlarda düzen, gramaj ve etiket denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerinde denetimlerine devam ediyor. Pazar yerlerinde düzenin sağlanması, tartıların doğruluğu ve fiyat etiketlerinin denetimini yapan ekipler, vatandaşlardan pazarlarla ilgili gelen talep ve önerileri de dinliyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Halk sağlığı ve tüketicinin korunması için denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

"Pazar esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız"

İlçe halkına ve esnaflara en iyi pazar ortamlarını sağlayabilmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Zabıta ekiplerimiz, mahalle pazarlarında fiyat etiketi, tartı doğruluğu ve düzen denetimi gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve adil bir alışveriş ortamında ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pazar esnaflarımızın satışlarını, vatandaşlarımızın ise alışverişlerini daha elverişli pazar ortamlarında gerçekleştirmeleri için bizler de belediye olarak gayret ve çaba içerisindeyiz. İlkadım Belediyesi olarak sahadayız ve vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız" diye konuştu. - SAMSUN