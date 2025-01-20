İlkadım Belediyesi ve OKA'dan Yeni Proje İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

İlkadım Belediyesi ve OKA'dan Yeni Proje İş Birliği

İlkadım Belediyesi ve OKA\'dan Yeni Proje İş Birliği

Samsun'da İlkadım Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında yapılan iş birliği ile ilçede sosyal, ekonomik ve çevresel projeler hayata geçirilecek. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bu iş birliğinin ilçenin geleceği için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

20.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:31
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Samsun'da, İlkadım Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında yapılan iş birliği ile İlkadım'da hayata geçirilecek yeni projeler hız kazanacak.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Proje Uzmanı Fatih Ege'yi makamında ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'ın kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü birlikteliğin büyük önemi var. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde vatandaşımıza hizmet için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birlikte çalışarak İlkadım'ı geleceğe taşıyacağız"

İş birlikteliği sonrası açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bu iş birliğinin İlkadım'ın gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Kurnaz, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi köklü ve güçlü bir kurumla iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, sadece bugün için değil, ilçemizin geleceği için de büyük bir anlam taşıyor. Önümüzdeki süreçte sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda hayata geçireceğimiz projelerle ilçemize değer katmayı hedefliyoruz. Bu projelerin arasında istihdamı artıracak yatırımlar, çevre bilincini geliştirecek çalışmalar ve sosyal yaşamı daha modern bir hale getirecek projeler yer alıyor. İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve bu iş birliği ile hedeflerimizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu süreçte en önemli motivasyon kaynağımız halkımızın refahını artırmak. İlkadım, Karadeniz'in en büyük ve dinamik ilçesi olarak sürekli büyüyen bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirerek hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. OKA ile yaptığımız bu iş birliği, İlkadım'ı sadece Samsun'da değil, tüm Türkiye'de örnek bir ilçe haline getirecek çalışmaların temel taşı olacak. Bu vesileyle emeği geçen tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İlkadım Belediyesi ve OKA'dan Yeni Proje İş Birliği - Son Dakika

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