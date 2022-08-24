Gemlik'te yeni küçük sanayi sitesi için çalışmalar sürüyor

İlki 39 yıl önce Gemlik'te Bursa yolu üzerinde kurulan Gemlik Küçük Sanayi Sitesi yıllar geçtikçe esnafların taleplerini karşılayamaz hale gelirken, yeni bir küçük sanayi sitesini Gemlik'e kazandırmak için Gemlik 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kuruldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret eden kooperatif yönetimi Gemlik Küçük Sanayi Sitesinin artık ihtiyaçları karşılayamadığını ifade ederken, Gemlik'e yeni bir sanayi sitesi kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

Gemlik'te 39 yıl önce kurulan küçük Sanayi Sitesinin artık yetersiz olduğunu ifade eden kooperatif başkanı Semih Aşkın, "İlçemize yeni bir küçük sanayi sitesi kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Bugün Gemlik ilçe merkezinde, bodrum katlarda, uygun olmayan koşullarda 300 civarında esnaf ve sanatkar faaliyet gösteriyor. Kooperatifimizin amacı ilçemizde bina altlarında faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkarlarımıza, günün şartlarına uygun bir çalışma alan kazandırmaktır" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yapı kooperatif yönetimine çıktıkları yolda başarılar dilerken, "Küçük Sanayi Sitesinin artık yetersiz hale geldiğinin farkındayız. İlçemizde teknik ve modern şartlardan yoksun dükkanlarda iş yapmaya çalışan esnaflarımıza faaliyetleri için yeni bir küçük sanayi sitesinin kurulması artık kaçınılmaz oldu. Esnaf ve sanatkarlarımıza yeni bir küçük sanayi sitesinin kazandırılması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Gemlik'te esnaflığını sürdüren kardeşlerimden isteğim, bu kooperatife üye olarak sürecin hızlanmasına katkı sunmalarıdır" ifadelerini kullandı. - BURSA