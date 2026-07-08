İmalat İhracat Endeksi 50,4’e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmalat İhracat Endeksi 50,4’e Yükseldi

İmalat İhracat Endeksi 50,4’e Yükseldi
08.07.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO'nun ihracat iklimi endeksi haziranda 50,4'e çıkarak olumlu gelişmeler gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin haziranda 50,4'e yükseldiğini belirterek, küresel talep şartlarındaki belirsizliklere rağmen endeksteki olumlu gelişmelerin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Küresel talep şartlarındaki belirsizliklere rağmen endekste olumlu gelişmelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, mayısta 50,3 olan endeksin, haziranda üst üste ikinci ay artarak 50,4'e yükseldiği anımsatıldı.

Son veriyle, ihracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme eğiliminin 2,5 yıla ulaştığına işaret edilen açıklamada, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle küresel talep koşullarının haziranda zayıf seyrini koruduğu, ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin sınırlı devam ettiği aktarıldı.

"Endeks son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde"

Açıklamada, Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), haziranda 52,2 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle endeks, son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde yer almaya devam etti. İmalat PMI kapsamındaki verisi açıklanan 33 ulusal ekonomiden 27'sinde endeks haziranda 50'den yüksek gerçekleşti. İspanya'da ekonomik aktivite 2026 yılının başından bu yana en yüksek hızda arttı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı aktivite haziranda artmayı sürdürdü. Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'da üretim artış kaydetti. Çekya ve Kazakistan'da kaydedilen büyüme, ayın olumlu gelişmeleri arasında yer aldı."

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat İhracat Endeksi 50,4’e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 18:17:37. #7.13#
SON DAKİKA: İmalat İhracat Endeksi 50,4’e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.