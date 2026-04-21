İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi

21.04.2026 10:31
Nisan'da kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artışla %73,8'e yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 74'te sabit kaldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e çıktı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,573,5
Mart

74,473,3
Nisan

74,373,8
Mayıs

75,0

Haziran

74,6

Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA

Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
