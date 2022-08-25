Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.754 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak yüzde 76,7'ye indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 76,6 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2021 2022 Ocak 75,4 77,6 Şubat 74,9 76,6 Mart 74,7 77,3 Nisan 75,9 77,8 Mayıs 75,3 78,0 Haziran 76,6 77,6 Temmuz 76,7 78,2 Ağustos 77,1 76,7 Eylül 78,1 Ekim 78,0 Kasım 78,1 Aralık 78,7

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