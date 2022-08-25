Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti

25.08.2022 10:14
Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesine geriledi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.754 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak yüzde 76,7'ye indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 76,6 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20212022
Ocak75,477,6
Şubat74,976,6
Mart74,777,3
Nisan75,977,8
Mayıs75,378,0
Haziran76,677,6
Temmuz76,778,2
Ağustos77,176,7
Eylül78,1

Ekim78,0

Kasım78,1

Aralık78,7

YORUMLAR
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 3,5 Puan Geriledi Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 3,5 Puan Geriledi Tüketici güveni Ağustos ayında arttı Tüketici güveni Ağustos ayında arttı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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