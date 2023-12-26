İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,5 puan azalışla yüzde 77,5'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta geçen aya kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 77,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2022 2023 Ocak 77,6 75,3 Şubat 76,6 75,2 Mart 77,3 73,5 Nisan 77,8 75,4 Mayıs 78,0 76,0 Haziran 77,6 76,8 Temmuz 78,2 77,1 Ağustos 76,7 76,1 Eylül 77,4 77,3 Ekim 76,9 77,4 Kasım 75,9 78,0 Aralık 76,5 77,5

Kaynak: AA