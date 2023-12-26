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İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Düştü - Son Dakika
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İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,5 puan azalışla yüzde 77,5'e düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklamasına göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 77,3'e indi.

İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Düştü
26.12.2023 - 10:41,
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,5 puan azalışla yüzde 77,5'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta geçen aya kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 77,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20222023
Ocak77,675,3
Şubat76,675,2
Mart77,373,5
Nisan77,875,4
Mayıs78,076,0
Haziran77,676,8
Temmuz78,277,1
Ağustos76,776,1
Eylül77,477,3
Ekim76,977,4
Kasım75,978,0
Aralık76,577,5

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı Aralıkta Düştü - Son Dakika
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