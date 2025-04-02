IMF'den korkutan tahmin! - Son Dakika
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Ekonomi

IMF'den korkutan tahmin!

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Dünya, ABD'nin yürürlüğe sokacağı vergi tarifelerine kilitlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin küresel ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

02.04.2025 08:21
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Küresel ticaret savaşını son halkası ABD'nin yürürlüğe sokacağı vergi tarifeleriyle genişliyor. Küresel ekonomilerin dikkatle yöneldiği son karar ilişkin IMF'den de bir açıklama geldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın açıklaması şu şekilde: Ne kadar erken daha fazla netlik olursa o kadar iyi; çünkü araştırmamız gösteriyor ki belirsizlik ne kadar uzun sürerse, büyümeyi o kadar olumsuz etkileyebilir.

Fon, tüketici ve yatırımcı güveninin zayıfladığına dair son verilerde işaretler görüyor ve bunun büyüme beklentileri üzerinde etkilere yol açtığını biliyoruz.

IMF\'den korkutan tahmin!

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den korkutan tahmin! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Engin Engo:
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