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IMF: Arz kesintileri enflasyonu hızlandırıyor - Son Dakika

IMF: Arz kesintileri enflasyonu hızlandırıyor

17.02.2022 17:58
IMF: Arz kesintileri enflasyonu hızlandırıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığını belirtti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer ve Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Oya Celasun, arz sıkıntıları ve ekonomik toparlanmaya ilişkin ortak bir blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığına ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığına dikkati çekti.

Yazıda, arz kısıtlarının sürmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, politika yapıcıların önündeki zorluğun, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermeden toparlanmayı desteklemek olduğu aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yeni bir belirsizliğe neden olduğuna işaret edilen yazıda, arz kesintilerinin 2023'e kadar sürmesinin olası olduğu kaydedildi.

Yazıda, arz dar boğazlarını mümkün olan her yerde düzenleyici önlemlerle doğrudan ele alınması gerektiği belirtilerek, dar boğazları hafifletmek ve potansiyel çıktıda kalıcı hasarı önlemek için mali önlemlerin de aktif olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

Avro Bölgesi'nde hızla sıkılaşan iş gücü piyasasına rağmen son veriler ile tarihsel emsallerin ücretlerin yalnızca ılımlı bir şekilde artacağını gösterdiğine işaret edilen yazıda, salgın geçtikten sonra enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedefinin biraz altına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Yazıda, "ECB, temeldeki yüksek enflasyonun beklenenden daha kalıcı olduğu ortaya çıkarsa rotayı ayarlama esnekliğini korurken, orta vadeli enflasyon hedefine ulaşılana kadar destekleyici parasal duruşunu sürdürmeye uygun bir şekilde karar verdi." denildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dün paylaşılan blog yazısında da, enflasyon okumaların birçok ekonomide beklenenden yüksek olduğuna dikkati çekmişti.

Fon'un G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi yayımladığı "G20 Gözlem Notu" raporunda da manşet enflasyonun daha zayıf büyüme ivmesine rağmen G20 ekonomilerin çoğunda merkez bankası hedeflerinin üzerine çıktığı ve önemli bir risk olmaya devam ettiği belirtilmişti. Raporda, yükselen fiyatların bu yıl çoğu ekonomide kademeli olarak ılımlı hale gelebileceği kaydedilmişti.

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Uluslararası Para Fonu, G20 Liderler Zirvesi, Merkez Bankası, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF: Arz kesintileri enflasyonu hızlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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