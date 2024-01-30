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IMF bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
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IMF bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayındaki raporunda Türkiye'nin 2024 yıl sonu büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor. Küresel ekonominin büyüme tahmini ise değişmedi ve bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,2 büyümesi öngörülüyor.

IMF bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
30.01.2024 - 16:11,
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayındaki raporunda yüzde 3 olan Türkiye'nin 2024 yıl sonu büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için 2024 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,1'e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Kurum, 2023 yılı Ekim ayında yaptığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, küresel ekonominin büyüme tahmini değişmedi. Geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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