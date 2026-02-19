IMF, Çin'e Tüketim Odaklı Büyüme Önerdi - Son Dakika
IMF, Çin'e Tüketim Odaklı Büyüme Önerdi

IMF, Çin\'e Tüketim Odaklı Büyüme Önerdi
19.02.2026 02:33
IMF, Çin'in tüketim odaklı büyüme modeline geçişini önceliklendirmesi gerektiğini vurguladı.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF), tüketim odaklı bir büyüme modeline geçişin Çin'in temel önceliği olması gerektiğini belirterek, ülkeye ekonomiyi tüketim yönünde dengeleyecek reform çağrısında bulundu.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Çin ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, "Çin ekonomisi son yıllarda birden fazla şokla karşı karşıya kalmasına rağmen kayda değer ölçüde dayanıklı kalmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ülkede reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) geçen yıl yüzde 5 büyüyerek hedefi karşıladığına işaret edilen açıklamada, bu büyümenin güçlü ihracat ve politika teşvikleri tarafından desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ancak özel yurt içi talebin zayıf seyrettiği ve çekirdek enflasyon sınırlı ölçüde artmış olsa da manşet enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 0 düzeyinde kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Ticaret ortaklarına kıyasla düşük enflasyonun reel döviz kurunda değer kaybına da yol açtığına değinilen açıklamada, bu durumun güçlü ihracata ve cari işlemler fazlasının ülke GSYH'sinin tahmini olarak yüzde 3,3'üne yükselmesine katkı sağladığı belirtildi.

Büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Açıklamada, "GSYH büyümesinin, tarifelerin ve ticaret politikası belirsizliğinin uzayan etkilerini yansıtacak şekilde 2026'da yüzde 4,5'e yavaşlayacağı öngörüldü." ifadesi kullanıldı.

Enflasyonun yalnızca kademeli biçimde artacağının ve deflasyonist baskıların süreceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, orta vadede ise azalan iş gücü, yatırımların getirisindeki düşüş ve verimlilik artışındaki yavaşlama nedeniyle büyümenin kademeli olarak zayıflamaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, gayrimenkul sektöründe beklenenden daha derin bir daralma yaşanmasının da başlıca yurt içi risk olduğu bildirildi.

Bu durumun yüksek borç seviyeleriyle birleştiğinde, yurt içi talepte daha fazla zayıflığa, kalıcı deflasyona ve ihracata süregelen bağımlılığa katkıda bulunabileceği ifade edilen açıklamada, ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasının da temel dış risk olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilave politika teşviki veya ticaret gerilimlerinin işbirliğine dayalı biçimde çözülmesinin ise yukarı yönlü risk oluşturduğu kaydedildi.

Tüketimi artırma planı olumlu karşılandı

IMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, direktörlerin Çin'in tüketim odaklı bir büyüme modeline geçişinin temel öncelik olması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin Çin'in 15'inci Beş Yıllık Plan'ında tüketimi artırmaya odaklanmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Direktörler ekonominin tüketim yönünde yeniden dengelenmesini destekleyecek tamamlayıcı yapısal reformlar çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

IMF, Çin'e Tüketim Odaklı Büyüme Önerdi

SON DAKİKA: IMF, Çin'e Tüketim Odaklı Büyüme Önerdi - Son Dakika
