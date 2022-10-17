IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı - Son Dakika
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IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı

17.10.2022 15:52
IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir." ifadesini kullandı.

Gopinath, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın bir süre enerji kriziyle mücadele etmek zorunda kalacağını aktardı.

"Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" ifadesini kullanan Gopinath, enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını, Almanya'nın buna hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Gopinath, ülkede yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğini aktararak, "Almanya'nın diğer ülkelerden güvenilir olan enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Federal hükümet her ikisi üzerinde de çalışıyor ve bu gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji ihracatçısı olarak ABD artan fiyatlardan yararlanıyor"

ABD'de çekirdek enflasyonun çok inatçı olduğunu belirten Gopinath, Fed'in para politikasını sıkılaştırması gerektiğini, aksi takdirde güvenilirliğini kaybedebileceğini vurguladı.

Gopinath, Fed'in enflasyonla mücadele için faiz oranlarını önemli ölçüde artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımı konusunda çok daha temkinli davranmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed ve ECB'nin farklı yaklaşımlarının nedenleri var. Enerji ihracatçısı olarak ABD artan fiyatlardan yararlanıyor. Avro ülkeleri ise ithalatçı. Bu yüzden artan enerji fiyatları burada ekonomik büyümeyi engelliyor. ECB bunu dikkate alıyor. Avro Bölgesi'ndeki büyüme önemli ölçüde zayıflayacak, önümüzdeki yıl için sadece yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Bunun enflasyonist baskıları düşürmesi gerekir. Yine de ECB'nin para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesi ve ardından gelecek yıl sıkılaştırması doğru olur."

IMF, 11 Ekim'de, Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e çıkarırken, ülkenin gelecek yıl ise yüzde 0,3 daralacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IMF'den Almanya'ya enerji krizinde 2023 kışı uyarısı - Son Dakika
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