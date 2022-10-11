IMF, finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığı konusunda uyardı - Son Dakika
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IMF, finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığı konusunda uyardı

11.10.2022 18:40
IMF, finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığı konusunda uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yüksek enflasyon, birçok bölgede ekonomik görünümün kötüleşmeye devam etmesi ve süregelen jeopolitik risklerin finansal sistemlerin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar olduğunu belirterek, son derece belirsiz bir küresel ortamda finansal istikrara yönelik...

Uluslararası Para Fonu (IMF), yüksek enflasyon, birçok bölgede ekonomik görünümün kötüleşmeye devam etmesi ve süregelen jeopolitik risklerin finansal sistemlerin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar olduğunu belirterek, son derece belirsiz bir küresel ortamda finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığını duyurdu.

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun ekim sayısını "Yüksek Enflasyon Ortamında Gezinmek" başlığıyla yayımladı.

Raporda, dünya ekonomisinin, on yıllardır karşılaşmadığı bir zorluk olan "inatçı bir şekilde" yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yüksek enflasyon karşısında gelişmiş ekonomilerdeki para otoritelerinin politika normalleşmelerini hızlandırdığına işaret edilen raporda, küresel finansal koşulların bu yıl özellikle sıkılaştığı ve makroekonomik temelleri zayıf olan birçok yükselen ve sınır piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışlarına yol açtığı aktarıldı.

Raporda, yıllar içinde oluşan kırılganlıklarla artabilecek finansal koşulların düzensiz bir şekilde sıkılaşması riski olduğu kaydedildi.

Yeniden fiyatlandırma riskine karşı uyardı

Küresel ekonomik görünümün nisan ayından bu yana önemli ölçüde kötüleştiği belirtilen raporda, küresel ekonomideki yavaşlamanın yoğunlaştığı bildirildi.

Raporda, nisan ayından bu yana küresel finansal istikrar risklerinin de arttığı vurgulanarak, "Ufukta fırtına bulutları varken küresel ortam kırılgan." değerlendirmesinde bulunuldu.

Riskli varlıkların merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politika faizlerini artırmak zorunda kalacağı korkusuyla haziran ayı boyunca sert bir satış yaşadığı belirtilen raporda, kripto piyasalarında da aşırı oynaklık yaşandığı aktarıldı.

Raporda, "Yatırımcılar, ekonomik ve politik görünümleri yeniden değerlendirdiği için son zamanlarda risk almaktan agresif bir şekilde geri çekilirken, riskin düzensiz bir şekilde yeniden fiyatlandırılması tehlikesi var." ifadesi kullanıldı.

IMF'nin raporunda, politika yapıcıların enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak ile düzensiz piyasa koşullarından kaçınmak arasında bir denge kurması gerektiği kaydedildi.

Merkez bankaları için iletişim vurgusu

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Direktörü Tobias Adrian da rapora ilişkin kaleme aldığı blog yazısında, merkez bankalarının hızlı enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için para politikası normalleşmesini hızlandırmasıyla küresel finansal koşulların sıkılaştığını belirtti.

Adrian, "Son derece belirsiz küresel ortamda, finansal istikrara yönelik riskler önemli ölçüde artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Tobias Adrian, finansal sistemlerin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında onlarca yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, birçok bölgede ekonomik görünümün devam eden kötüleşmesi ve süregelen jeopolitik risklerin yer aldığını aktardı.

Merkez bankalarının enflasyonu hedefe geri döndürmek için kararlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Adrian, politika kararları, fiyat istikrarına bağlılık ve daha fazla sıkılaşma ihtiyacı konularında net iletişimin, güvenilirliği korumak ve piyasa oynaklığından kaçınmak için çok önemli olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığı konusunda uyardı - Son Dakika

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