IMF Türkiye Büyüme Tahminlerini Yükseltti

IMF Türkiye ve küresel büyüme tahminlerini revize etti. Buna göre, Türkiye'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7,'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,3e yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Temmuz ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artarak yüzde 3,3'e yükseldi. ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2025 yılı için yüzde 1,8'den 1,9'a çıkarken, ülke ekonomisinin 2026 yılana ilişkin büyüme tahmini 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi. Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarken, 2026 yılı için ise büyüme tahmini yüzde 1,2 olarak kaldı. Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4'ten 4,8'e, 2026 yılı için yüzde 4'ten 4,2'ye yükseldi. - İSTANBUL