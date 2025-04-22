IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu

IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti. Kuruluş, bu yıl için Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkardı.

22.04.2025 16:03
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için yeni büyüme beklentisini açıkladı. Daha önce yayımladığı raporda 2025'te Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak öngören IMF, yeni tahminini yukarı yönlü revize etti. Çok sayıda verilerin değerlendirilmesi sonucu IMF bu oranı yüzde 2,7'ye çıkardı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ticaret savaşlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk üzerine risk havası yayılıyor. Ekonomistlerin uyarılarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeye yönelik ek gümrük vergileri getirdi. Ardından da Fed Başkanı Powell'ı tehdit etmesiyle altın fiyatları fırlarken küresel ekonomide adeta deprem etkisine neden oldu. Bu riskleri değerlendiren IMF ise küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. IMF'nin son açıklamasında küresel ekonomi için daha önce yapılan yüzde 3,3'lük büyüme tahmini yüzde 2,8'e çekildi.

GELECEK YIL İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 22,8

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 enflasyon oranı ise yüzde 22,8 olarak öngörüldü.

2025 için işsizlik tahmini yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1.2 olarak belirtildi.

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Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Sernazze:
    HADİ EKODAN MAAŞ ALAN TROLLER İŞ BAŞI AYSONU HESABA PARA YATMAZ SONRA 20 34 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    asgari ücret 35 bin emekli maaşları en düşük 40 bin TL olmalıdır o zaman nasıl olsa büyüyozz 24 12 Yanıtla
  • müslüm yılmaz:
    0,001 oranında bir büyümeye sevinen mallar var. 18 12 Yanıtla
  • ahmet3353:
    ülkede varan haini bitmez kardeşim. 13 14 Yanıtla
  • Kızgın:
    iyi haber 11 11 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Bu devlet hep büyüyor halkta her geçen gün fakirlesiyor 0 0 Yanıtla
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