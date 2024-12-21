IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolar Ödeme Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolar Ödeme Onayladı

IMF, Ukrayna'ya 48 aylık kredi programı çerçevesinde 1,1 milyar dolarlık ödeme yapılmasını onayladı.

21.12.2024 00:16
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NEW Uluslararası Para Fonu (IMF), 48 aylık kredi programının altıncı incelemesini tamamladığı Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki altıncı incelemesini tamamladığı ifade edildi.

Altıncı incelemenin tamamlanmasıyla Ukrayna'ya yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, böylece finansman paketi kapsamındaki toplam ödemenin 9,8 milyar dolara çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı anımsatılarak, programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın program kapsamındaki performansının güçlü kalmaya devam ettiği ve hedeflerin karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2024 yılına dair ekonomik büyümenin, enerji şoklarına karşı beklenenden daha iyi direnç göstermesi nedeniyle yükseltildiğine işaret edilerek, "Ancak giderek sıkılaşan iş gücü piyasası, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkisi ve savaşa ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle 2025 yılında bir yavaşlama beklenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF'nin açıklamasında, ülkede genel olarak görünümün son derece yüksek belirsizliğe tabi olmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolar Ödeme Onayladı - Son Dakika

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