IMO'dan Hürmüz Boğazı Oturumu

18.03.2026 16:24
Uluslararası Denizcilik Örgütü, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığı sorunlarını ele almak üzere toplandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi Orta Doğu'daki gerilimin deniz taşımacılığı ve denizciler üzerindeki etkilerini görüşmek üzere olağanüstü oturum düzenledi.

IMO Konseyi'nin bugün başlayan oturumu 19 Mart'taki basın toplantısıyla sona erecek.

Olağanüstü oturumda IMO'nun üye ülkeleri, özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresi başta olmak üzere Arap Denizi, Umman Denizi ve Körfez Bölgesi'nde deniz taşımacılığı ve denizciler üzerinde etkilerini görüşecek.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, oturumun açılışında yaptığı konuşmasına, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yapılan saldırılar nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek başladı.

Bu saldırılar nedeniyle en az 7 denizcinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını dile getiren Dominguez, "Düşüncelerim, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla, bu trajik kayıpların yasını tutan küresel denizcilik camiasıyla birlikte." dedi.

Dominguez, "Şu anda yaklaşık 20 bin denizci Basra Körfezi'nde yüksek risk ve psikolojik baskı altında gemilerde mahsur kalmış durumda. Bu denizciler, karşı karşıya oldukları tüm zorluklara rağmen görevlerini profesyonellik ve dayanıklılıkla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini kaydeden Dominguez, tüm denizcilik şirketlerine, bölgede faaliyet gösterirken azami dikkat göstermeleri ve mümkün olduğu ölçüde bu bölgeden geçişten kaçınmaları yönündeki çağrısını yineledi.

Dominguez, bölgedeki durumun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunun altını çizerek, "Denizcilik sektörü dayanıklılığını defalarca kanıtladı ancak jeopolitik gelişmeler sektörün sınırlarını zorluyor. Deniz taşımacılığı bu tür çatışmalarda her zarar gördüğünde, küresel ekonomiden gıda güvenliğine kadar tüm dünya olumsuz etkileniyor. Bu da seyrüsefer serbestisinin, denizcilerin ve sektörün tamamının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

