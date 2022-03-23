İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor

23.03.2022 09:22
İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yüksek kesimlerde toplanan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otunda bolluk yaşanıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yüksek kesimlerde toplanan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otunda bolluk yaşanıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köylülerin geçim kaynağı olan ve baharın müjdecisi olarak bilinen ıspıt otu, pazar tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. Bol miktarda toplanan ıspıt otu, 10 ila 15 TL'den satılıyor.

Ispıt otu satıcısı Ümit Tüfekçi "Ispıt bizim yöremizin otudur. Dağlık arazide ıspıt toplayarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Fındık ve kestaneden sonra en önemli geçim kaynaklarından biri de ıspıt otudur. Otu toplamak zahmetli bir iştir. Sabahın erken saatlerinde dağlara veya fındık bahçelerine giderek bunu topluyoruz. Toplarken tek tek otun kökünden kesiyoruz. Tabii bu da biraz zahmetli oluyor. Topladığımız otları muhafaza ederek pazara getiriyoruz. Burada da müşterilerimize 10 ila 15 liradan satıyoruz" dedi. - KASTAMONU

İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor
İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor

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Türk Lirası, Kastamonu, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnebolu'da 'ıspıt' bolluğu yaşanıyor - Son Dakika


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