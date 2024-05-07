İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı

Kurban Bayramı'na 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı.

07.05.2024 10:48  Güncelleme: 11:11
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Kurban Bayramı'na 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı.

Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı öncesi kotra kiralama ihalesi Pazartesi günü gerçekleştirildi. İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi, saat 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda yapıldı. Hayvan üreticilerinin kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, 60 metrekarelik 115 adet büyükbaş hayvan kotrası, 18 adet 25 metrekare küçükbaş hayvan kotrası, 18 adet 12,5 metrekare küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet kurban kesim yeri ihaleye çıkarıldı. Açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 46 adet büyükbaş ve 26 adet küçükbaş hayvan kotrasının satışı gerçekleştirildi.

Hayvan pazarı Kurban Bayramı'na hazır

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında, Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli de hazır bulundu. Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, "Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kaldı. Hem hayvan üreticilerinin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların bölgemizde en çok tercih ettiği hayvan pazarlarından biri İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarıdır. Bu sorumluluğun şuurunda olarak 2021 yılında şehrimizde tüm imkanlarıyla hem alıcıları hem satıcıları memnun eden modern bir hayvan pazarı kazandırdık. İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarımız; idari binalarımızla, hayvan satıcılarının konaklaması için prefabrik yatakhanelerimizle, tuvalet ve duş alanlarıyla, mescit, yeme içme alanları ve sosyal alanlarla, karantina binasıyla, yem deposu ve veteriner noktasıyla hizmet veriyor. Hayvan pazarımızda Kurban Bayramı hazırlıklarımız da başladı. 3 yıldır kullandığımız hayvan pazarımızda bu yıl da yine Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayıp kotra ihalesi aşamasına geldik. Üreticilerimizin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın konforu için tüm detayları düşünerek oluşturduğumuz hayvan pazarımız bayram sürecine hazır" dedi.

Kotra fiyatları

Aydın, kotra fiyatlarının açık artırma ile belirleneceğini de kaydederek şöyle devam etti: "2024 yılı açılış fiyatları ise şöyle; 60 metrekare büyükbaş hayvan kotraları 30 bin lira, 25 metrekare küçükbaş kotraları 10 bin lira, 12,5 metrekare küçükbaş kotraları 5 bin lira ve büyükbaş hayvan kesim alanları 6 bin lira olarak belirlendi. Satış işlemlerinden sonra kalan kotralardan yer almak isteyenler için; büyükbaş 60 metrekare kotralar 35 bin lira, küçükbaş 25 metrekare kotralar 12 bin lira, küçükbaş 12,5 metrekare kotralar 6 bin lira, kesim yerleri ise 7 bin liradan satılacaktır. Bu yıl da yine kotra sahibi kiralamış olduğu kotrayı bir sonraki yıl için 28 Haziran 2024 tarihine kadar parasını peşin ödeyerek tekrar kiralayabilir. Hayvan pazarına girişler ise 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 19 Haziran 2024 tarihinde ise pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir"

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 36 adet küçükbaş hayvan kotrasının 26 tanesi satıldı. 115 adet büyükbaş kotranın ise 46 tanesinin satışı yapıldı. Toplamda 72 kotranın kiralaması yapıldı. 8 adet kurban kesim yerinin ise tamamı kiralandı. Yapılan kotra kiralamalarından İnegöl Belediyesi 1 milyon 684 bin TL gelir elde etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi yapıldı - Son Dakika
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