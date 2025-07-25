İnegöl Belediyesi'nden Güneş Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Belediyesi'nden Güneş Enerji Yatırımı

İnegöl Belediyesi\'nden Güneş Enerji Yatırımı
25.07.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
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İnegöl Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir şehir hedefi doğrultusunda Modern Hayvan Pazarı'nda Güneş Enerji Santrali (GES) projesini tamamladı. Bu proje ile elektrik tüketimi tamamen karşılanırken, önemli tasarruflar sağlandı ve karbon salımı engellendi.

İnegöl Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir şehir hedefi doğrultusunda enerji yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Modern Hayvan Pazarı'nın çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlandı. Kurulan sistem sayesinde belediyeye ait hizmet binaları, park ve bahçelerin de dahil olduğu 124 noktanın elektrik tüketimi tamamen karşılanırken, önemli bir tasarruf da sağlanmış oldu. Daha önce Üreten Çiftçiler Kooperatifi'ne ait soğuk hava deposunun çatısında kurulan GES ile elektrik giderlerinde %40 tasarruf sağlanmıştı. Bu adım, üreticilerin maliyetlerini düşürerek önemli bir fayda sağlamıştı. İnegöl Belediye'sinin ikinci GES yatırımı ise Alibeyköy Mahallesi'ndeki Modern Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirildi.Hayata geçirilen GES projesi ile İnegöl Belediyesi aylık ortalama 1,2 milyon TL tasarruf elde ediyor. Yatırımın 3 yıl gibi kısa bir sürede geri dönüş sağlaması beklenirken, sistemin ömrü ortalama 25 yıl olarak hesaplanıyor. Bu da, amortisman süreci sonrası 20 yılı aşkın bir süre boyunca hizmet binaları, park ve bahçeler olmak üzere 124 aboneliği olan İnegöl Belediyesi'nin enerji giderlerinin sıfırlanacağı anlamına geliyor. Başkan Taban, Modern Hayvan Pazarı'ndaki güneş enerji sistemini yerinde inceledi. Alibeyköy Mahalle ziyareti sonrasında Modern Hayvan Pazarı'ndaki GES projesi sistemini beraberindeki meclis üyeleri ve parti temsilcileri ile birlikte inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban burada yaptığı açıklamada, "Geçen dönem gerçekleştirmiş olduğumuz projenin içerisinde bildiğiniz gibi elektrik tüketimimizi öncelikli olarak güneş enerjisinden nasıl değerlendirebiliriz gibi çalışmalar yapmıştık. Bu tür yenilenebilir enerji sistemlerinin katkılarını tek tek saymaya gerek yok. Katkıları çok; çevresel etkileri var, ekonomik etkileri var, enerjide bağımsızlık anlamında çok ciddi fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başkan Alper Taban, GES sayesinde yılda 715 ton karbon salımının engellendiğini söyleyerek, "Buradaki GES projesi ile 1 yılda yaklaşık 715 ton karbondioksit salımını da engellemiş oluyoruz. Bu miktar ile yılda da 11 bin ağacın kesilmesini önlemiş oluyoruz. " diyerek sözlerini tamamladı. Modern Hayvan Pazarı'nda kurulan GES sistemiyle entegre çalışan elektrikli araç şarj ünitesinde İnegöl Belediyesi'ne ait yerli üretim TOGG marka elektrikli araç, burada şarj edilerek sistemin devreye alımı gerçekleştirildi. Bu uygulama, hem temiz enerji üretiminin hem de kullanımının belediye bünyesinde aktif şekilde entegre edildiğini gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi'nden Güneş Enerji Yatırımı - Son Dakika

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