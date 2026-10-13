İnegöl'de 55. MODEF EXPO 2026, 140'a yakın firmayla kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de 55. MODEF EXPO 2026, 140'a yakın firmayla kapılarını açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl\'de 55. MODEF EXPO 2026, 140\'a yakın firmayla kapılarını açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 55'incisi düzenlenen MODEF EXPO 2026, 140'a yakın firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Fuarın kente istihdam ve ekonomi katkısı sağladığı, önceki yıllarda ortalama 20 bin ziyaretçiyi ağırladığı ifade edildi.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2026) başladı.

MODEF Fuar Alanı'ndaki etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, fuarın 30 yıldan fazla süredir Bursa'nın mobilya üretiminin ve ihracatının gücü olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda ortalama 20 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın bu yıl da sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirdiğini belirten Ayyıldız, "140'a yakın firma, en yeni ürün ve çözümleriyle fuarda olacak. Bursa'nın ve ülkenin ticari vizyonunu yansıtan bu organizasyonda sadece yurt içinden gelen ziyaretçiler değil, yurt dışından temsilcileri de ağırlıyoruz." dedi.

Ayyıldız, fuarın kentin istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç, "İnegöl'ün ruhu, paylaşan ruh, gelişen ruh. Dolayısıyla burası geliştikçe Türkiye mobilya sektörünün hikayesi gelişiyor." diye konuştu.

Güleç, imalat sektöründeki sorunların çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu şehrin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Bakın burada imalat, yatırım var, istihdam, inovasyon, tasarım, katma değer var. İnegöl büyürse, İnegöl gibi şehirler büyürse Türkiye, büyüyecek. Onun için özellikle meslektaşlarımız, iç pazarda ve dış pazarda sorunlarımızı çözmek için kamu sektörünü, kamu bürokrasisini, siyasetçilerimizi yanımızda görmek istiyoruz."

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yılda iki fuar yapıldığını, bunlardan birinin iç piyasa, diğerinin ihracat fuarı olarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, fuarda 140 firmanın yer aldığı bilgisini verdi.

Uğurdağ, fuar organizasyonuyla elde edilen gelirle hem yurt içinde hem yurt dışında ikili iş görüşmeleri ile fuar organizasyonları gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedim İncebay, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da konuştuğu törende, daha sonra kurdele kesildi ve fuar alanı gezildi.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelİnegölModefBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:30:18. #.0.2#
SON DAKİKA: İnegöl'de 55. MODEF EXPO 2026, 140'a yakın firmayla kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei