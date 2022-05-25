İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor - Son Dakika
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İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor

25.05.2022 11:02
İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor

Bursa'nın mobilya devi Avrupa'da büyüyor.

Bursa'nın mobilya devi Avrupa'da büyüyor. Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Saloni, Avrupa'daki müşterileri için Almanya'da satış, tanıtım ve dağıtım merkezi açıyor. "Saloni Möbel" markasıyla Almanya'nın Düsseldorf şehrinde hizmet verecek merkezde ilk etapta Avrupa'daki müşterilere hizmet verecek 4 personel görevlendirilecek.

Merkezin operasyon kabiliyeti ile Almanya'da var olan müşterilere hızlı ürün teslimi yapılabilecek. İlk süreçte 12 ayrı modelden 85 parça ürün satışa açılırken halı, aydınlatma, kitaplık, sehpa, puf ve kırlent gibi tamamlayıcı aksesuarlarda satılacak. Satılacak bu ürünlerden 200 takımı günlük olarak stoklarda tutulacak. Depolama alanında var olan modellerden bayiler satış yaptığında 1 ile 10 gün içerisinde ürün alabilecekler. Sistemsel olarak Almanya'daki depoda var olan modellerin güncel stok adetleri online sistem üzerinden tüm bayiler tarafından görülebilecek. Yine aynı şekilde merkez içerisinde kurulacak Technical House' Mağazası ile üretilen ürünlerin kalite standartları ve kullanıcısına sunmuş olduğu faydalar bayiler tarafından uygulamalı testler ile daha yakından görülebilecek. Ayrıca yeni model sunumları da bayilere bu merkezde yapılacak. Fabrikalarda üretilip satışı yapılan tüm ürünlerin Almanya'ya transfer süreçlerinin tamamı, gümrükleme ve vergi ödemeleri Saloni Möbel tarafından yapılacak.

Saloni Möbel ismiyle açılan merkez sayesinde başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da ki tüm müşterilere daha yakın olacaklarını belirten Saloni Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Saloni Möbel GmbH Genel Müdürü İsmail Özbek, "Biz Saloni markası olarak 72 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Özellikle Avrupa kıtası ülkelerindeki ticaretimizi her alanda daha da geliştirerek ve hızlı servis ile bayilerimize daha yakın olmak istiyoruz. Saloni Möbel'den hizmet alan müşterilerimize Almaya depo teslimi ürün vereceğiz. Bu sayede başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa Türk mobilyasının konforu ve şıklığı ile tanışacak" dedi. - BURSA

İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor
İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor
İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor
İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor

YORUMLAR
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Yerli otomobil Togg, Almanya'da görüntülendi! Yerli otomobil Togg, Almanya'da görüntülendi!
Kaynak: İHA

Düsselldorf, Almanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl mobilyası Avrupa'da büyüyor - Son Dakika


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