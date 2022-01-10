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İnegöllü firma 100 personel alacak - Son Dakika

İnegöllü firma 100 personel alacak

10.01.2022 11:36
İnegöllü firma 100 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil fabrikasının 100 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil fabrikasının 100 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İSKO firması için 100 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan İSKO firması; üretim alanında konfeksiyon işçisi olarak 18-38 yaş aralığında 100 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca işyerinde sendika ve toplu iş sözleşmesi bulunduğu, alımların da şirket kadrosuna yapılacağı ifade edildi. Başvurular 12 Ocak Çarşamba günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

İnegöllü firma 100 personel alacak

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İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöllü firma 100 personel alacak - Son Dakika Ekonomi


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