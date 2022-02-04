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İnegöllü mobilyacıların Ukrayna'ya fuar çıkartması - Son Dakika

İnegöllü mobilyacıların Ukrayna'ya fuar çıkartması

04.02.2022 12:15
İnegöllü mobilyacıların Ukrayna'ya fuar çıkartması

Türkiye'nin mobilya ihracatının lokomotifi İnegöl mobilyasını temsil eden İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), yeni ihracat pazarlarına ulaşmak amacıyla 4 üyesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Interior Mebel Fuarı'na katıldı.

Türkiye'nin mobilya ihracatının lokomotifi İnegöl mobilyasını temsil eden İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), yeni ihracat pazarlarına ulaşmak amacıyla 4 üyesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Interior Mebel Fuarı'na katıldı. 3-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuarın ilk gününde İMOS üyeleri ilgi odağı oldular.

Kurulduğu günden bu yana üyelerine yeni ihracat pazarları kazandırmaya çalışan İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), 2022 yılının ilk yurtdışı fuar katılımını gerçekleştiriyor. İMOS, bu kapsamda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Interior Mebel Fuarı'na üyeleri Eleganica, Gümüşev, Enmobi ve Arreda ile katılım sağladı.

03 - 06 Şubat tarihleri arasında açık kalacak fuarda 160 metrekarelik stantta ürünlerini sergileyen İnegöllü firmalara ziyaretçiler fuarın ilk gününde yoğun ilgi gösterdi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil, "İnegöl, ülkemizin mobilya üretim ve ihracatında lokomotifi. İnegöl'deki mobilya markalarını temsil emek amacıyla kurulan İMOS olarak, üyelerimizin ihracatta yeni pazarlara ulaşmaları sağlamak amacıyla gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında fuarlara katılım sağlıyoruz. Bu kapsamda hedef ülkelerden biri olarak belirlediğimiz Ukrayna'da da Interior Mebel Fuarı'na katılmayı uygun gördük" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki olumlu ilişkilerin fuara olumlu yansıdığını ifade eden Aybil, "Ukrayna, hem ilişkilerimizdeki gelişmeler, hem coğrafi yakınlık olarak derneğimizin ilgilendiği pazarlardan biri. Bu fuar sayesinde Ukrayna başta olmak üzere komşu ülkelerde mevcut durumumuzu pozitif yönde değiştirecek iş bağlantıları yapmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

İnegöllü mobilyacıların Ukrayna'ya fuar çıkartması
İnegöllü mobilyacıların Ukrayna'ya fuar çıkartması

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Ukrayna, İnegöl, Kiev, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöllü mobilyacıların Ukrayna'ya fuar çıkartması - Son Dakika Ekonomi


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