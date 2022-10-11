ING Türkiye'nin yeni reklam filmi yayınlandı - Son Dakika
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ING Türkiye'nin yeni reklam filmi yayınlandı

11.10.2022 17:18
ING Türkiye'nin yeni reklam filmi yayınlandı

ING Türkiye, yeni reklam filminde klasik vadeli hesap klişeleri sorgulanırken, ING'lilerin vade beklemeden, dilediğinde para çekip yatırabildiği, vadesi bozulmadan birikimlerini artırdığı ve son sürat kazanabildiği e-Turuncu Hesap anlatılıyor.

ING Türkiye, yeni reklam filminde klasik vadeli hesap klişeleri sorgulanırken, ING'lilerin vade beklemeden, dilediğinde para çekip yatırabildiği, vadesi bozulmadan birikimlerini artırdığı ve son sürat kazanabildiği e-Turuncu Hesap anlatılıyor.

Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına ayak uyduran çözümler geliştiren ve 'sen hayatını yaşa' sloganı ile insanlara hayatta kendileri için gerçekten önemli konulara yer açmalarını vadeden ING Türkiye, Ezgi Mola'nın yer aldığı 'Kalıpların dışında, hayatın içinde' yaklaşımının anlatıldığı reklam serisinin yeni filmini yayınladı.

'Hayatım hareketliyse hesabım da öyle olmalı' sloganıyla çıkan yeni reklam filminde klasik vadeli hesap klişeleri sorgulanırken, ING'lilerin vade beklemeden, dilediğinde para çekip yatırabildiği, vadesi bozulmadan birikimlerini artırdığı ve son sürat kazanabildiği e-Turuncu Hesap anlatılıyor. Siyah-beyaz nostaljik bir film olarak başlayıp, renkli, hareketli ve heyecan dolu bir maceraya dönüşen, Ezgi Mola'nın aksiyondan aksiyona koştuğu yeni reklam filmi ile ING Türkiye, kullanıcılarını e-Turuncu Hesap'lı olmaya davet ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ezgi Mola, ING Bank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'nin yeni reklam filmi yayınlandı - Son Dakika

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