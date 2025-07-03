ING Türkiye, Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisini Yeniledi - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye, Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisini Yeniledi

ING Türkiye, Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisini Yeniledi
03.07.2025 11:38
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ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini 336 milyon USD ile yeniledi.

ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini 2 katından fazla talep toplayarak ve kısmen vade uzatarak toplam 336 milyon Amerikan Doları karşılığı tutarla yeniledi. Vadesi gelen mevcut işleme göre yenileme oranı yüzde 168 olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik alanında önemli uygulamalara imza atan ING Grubu'na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini, mevcut kredi tutarının 2 katından fazla talep toplayarak ve vade uzatarak, toplam 336 milyon Amerikan Doları karşılığı tutarla yeniledi. Vadesi gelen mevcut sendikasyon işlemine göre yenileme oranı yüzde 168 olarak gerçekleşti. Vadesi gelen mevcut sendikasyon sadece 367 gün vadeliyken, yeni işlemin yüzde 71'i 367 gün ve yüzde 29'u'i 734 gün vadeli sağlandı.

Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisinin yıllıklandırılmış maliyeti, piyasa dinamiklerine paralel, 367 gün vadede Amerikan Doları için SOFR + yüzde 1,60 ve Euro için Euribor + yüzde 1,35, 734 gün vadede Amerikan Doları için SOFR + yüzde 2.00, Euro için Euribor + yüzde 1.75 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için iki sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Bankanın sürdürülebilir finansman portföyünün genişletilmesi ve kadın yönetici çalışan oranının belli bir seviyede korunmasına dayanan sürdürülebilirlik bağlantılı performans kriterlerine ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme sağlanması öngörülüyor.

16 ülkeden 32 bankanın katılımıyla gerçekleşen söz konusu işlemde ING N.V., First Abu Dhabi Bank P.J.S.C ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve First Abu Dhabi Bank P.J.S.C ajan banka olarak görev aldı.

"Grubumuzun güçlü ağından faydalanarak, sürdürülebilir finans alanındaki global deneyim ve uzmanlığımızı ülkemize aktarıyoruz"

Yenilenen sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi: "ING Grubu olarak sorumlu bankacılık anlayışı ile ilerleyerek sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor ve düşük karbonlu bir ekonomiye küresel geçişin hızlandırılmasında öncü bir rol oynamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda emisyonu azaltmak için şirketlerin ve müşterilerimizin net sıfıra geçişlerine destek olmayı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için düşük karbonu destekleyen teknolojileri ve çözümleri finanse etmeyi ve herkesi bu sürece dahil etmeyi iklim stratejimizde önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilir gelecek için finans sektörü olarak sorumluğumuz olduğuna inanıyoruz, grubumuzun global deneyim ve uzmanlığını ülkemize aktarıyoruz. ING Grubu olarak sürdürülebilir finansman işlemlerinde, Türkiye'de kurumsal bankacılık alanındaki aksiyon liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, bankamızın beşinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin kreditörlerden gelen güçlü talep neticesinde tutarın artırılarak ve kısmen vade uzatılarak başarıyla yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye, Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisini Yeniledi - Son Dakika

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