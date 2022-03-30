İngiliz hükümeti artan gübre fiyatlarına acil çözüm arıyor - Son Dakika

İngiliz hükümetinin, son dönemde hızla artan gübre fiyatları karşısında alternatif üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak üzere sektör uzmanlar ile hafta boyunca bir acil durum toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, artan gübre fiyatları karşısında çiftçilerin desteklenmesi yönünde politikaların geliştirilmesinin hedefleneceği toplantılara İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı Victoria Prentis'in başkanlık edeceği bildirildi.

Amonyum nitrat gübresine organik üretim alternatiflerinin aranacağı belirtilen açıklamada, bazı geleneksel gübresiz tarım uygulamalarına da yeniden dönülebileceği bildirildi.

Ülkede geçen sene ton başına yaklaşık 280 sterlin seviyesinde olan amonyum nitrat gübre sipariş fiyatlarının son haftalarda artan doğal gaz fiyatlarının etkisiyle ton başına 1.000 sterlin seviyesine kadar yükselmesi, gıda üretim maliyetlerindeki artışa ilişkin endişeleri körüklemeye devam ediyor.

İngiltere'de şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede, şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta parlamentoda açıkladığı "Bahar Bütçe Planlaması" kapsamında dolaylı vergi indirimlerinin uygulanmasını taahhüt etmişti.