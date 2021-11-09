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İngiliz perakende zinciri Primark, artan maliyetler karşısında zorlanıyor - Son Dakika

İngiliz perakende zinciri Primark, artan maliyetler karşısında zorlanıyor

09.11.2021 18:31
İngiliz perakende zinciri Primark, artan maliyetler karşısında zorlanıyor

İngiltere'nin önde gelen giyim perakende zincirlerinden Primark, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve artan maliyetler karşısında zorlandığını bildirdi.

İngiltere'nin önde gelen giyim perakende zincirlerinden Primark, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve artan maliyetler karşısında zorlandığını bildirdi.

Şirketin bağlı bulunduğu ABF Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Yaygın olarak bildirilen liman tıkanıklığı ve kara yolu taşımacılığı sınırlamalarının etkisine ek olarak, enerji, lojistik ve emtialarda önemli maliyet artışları görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son dönemde küresel bazda tedarik zincirinde görülen aksaklıklar nedeniyle ürün maliyetlerinde artışın gözlemlendiği kaydedildi.

Açıklamada, perakende zincirinin önümüzdeki dönemde ABD, Fransa, İtalya ve İspanya'da yeni mağazalar açarak büyümeyi planlandığı bildirilirken, zincirin salgın kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık 2 milyar sterlin zarar ettiği bildirildi.

Primark'ın açıklamasında, gelecek beş sene içerisinde toplam mağaza sayısının 398'den 530'a çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasının ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmede bulunan ABF Grubu Üst Yöneticisi George Weston ise küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Noel öncesinde mevsimlik ürünlerin tedarikine öncelik verileceğini söyledi.

İngiltere'de son dönemde ağır vasıta sürücüsü sayısının yetersiz kalması nedeniyle artan tedarik krizinin perakende zincirine olan yansımaları da değerlendiren Weston, birkaç istisna dışında ürünlerin büyük çoğunluğunun halen tedarik edilebildiğini bildirdi.

Weston, "Belki bedeninize uygun olan tişört belli bir günde mağazada bulunmayabilir ama o ürünü bir gün sonra (aynı mağazaya geldiğinizde) kesinlikle bulabilirsiniz." ifadesini kullandı.

İngiltere'de ağır vasıta sürücü sayısının talep karşısında yetersiz kalması, eylül ayından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde market raflarının boşalmasına ve benzin istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.

Tedarik krizinin tüketim talebinin arttığı Noel dönemi öncesinde daha da büyümesinden endişe ediliyor.

İspanya, England, Enerji, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz perakende zinciri Primark, artan maliyetler karşısında zorlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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