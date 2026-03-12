İngiltere 13,5 Milyon Varil Petrol Serbest Bırakacak - Son Dakika
İngiltere 13,5 Milyon Varil Petrol Serbest Bırakacak

12.03.2026 09:43
İngiltere, IEA çerçevesinde 400 milyon varillik petrol stokundan 13,5 milyon varil serbest bırakacak.

İngiltere, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varili koordineli şekilde serbest bırakma kararı kapsamında bu miktarın 13,5 milyon varilini karşılayacağını duyurdu.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol stoklarının serbest bırakılmasına yönelik koordineli eylem, piyasanın istikrarı için önemli bir adım olurken tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanmasının kalıcı çözüm için hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin bu hedefe ulaşmak ve Orta Doğu'daki mevcut durumu takip etmek için ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdüreceği kaydedildi.

İngiltere'nin, petrol piyasasında istikrar sağlanmasına katkı sunmak amacıyla IEA'ya üye ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varili koordineli şekilde piyasaya sürme kararını desteklediği aktarılan açıklamada, ülkenin söz konusu miktarın 13,5 milyon varilini karşılayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, bu önlemle İngiltere'nin petrol piyasalarındaki aksaklıkları gidermek için uluslararası müttefikleriyle çalışarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, İngiltere'nin halihazırda toplam 76,6 milyon varil acil durum petrol stoku bulunuyor.

IEA üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varili piyasaya sürme kararı

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

IEA üye ülkelerinin dün aldığı koordineli şekilde acil durum petrol stoklarını piyasaya sürme kararı 1974'te kurulan kurumun tarihinde bu kapsamdaki 6'ncı karar olma özelliğini taşıyor. Daha önceki kararlar, 1991, 2005, 2011 ve iki kez 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığında alınmıştı.

IEA üye ülkeleri, net petrol ithalatının 90 gününe eşdeğer miktarda acil durum petrol stoku bulundurmakla yükümlü. Bu rezervler, petrol arzında ciddi bir kesinti yaşanması durumunda talebi karşılamaya yardımcı olmak ve olası aksamalara rağmen küresel ekonominin işleyişini sağlamak amacıyla tutuluyor.

IEA üyelerinin mevcut durumdaki 1,2 milyar varili aşan acil durum stokunun yanı sıra hükümetlerin yükümlülüğü altında 600 milyon varil daha endüstri stoku bulunuyor.

Bu stoklar genellikle rafineriler ve petrol ithalatçıları da dahil olmak üzere büyük tedarikçiler tarafından tesislerde depolanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın misilleme kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almasıyla Boğaz'da günlük 20 milyon varili bulan petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı durma noktasına geldi.

Petrol piyasasında arz endişelerinin derinleşmesi, fiyatlarda sert dalgalanmalara neden oluyor.

Kaynak: AA

