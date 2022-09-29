İngiliz Başbakan Truss, krize yol açan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz Başbakan Truss, krize yol açan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu

29.09.2022 19:20
İngiliz Başbakan Truss, krize yol açan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu

İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükümetin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren, kamu borçlanmasını artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükümetin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren, kamu borçlanmasını artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Başbakan Truss, geçen hafta Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından duyurulan bütçe düzenlemelerinin aslında ülkede hane halkının yüksek enerji faturalarının azaltılmasını ve halihazırda son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonun ise yüzde 5 seviyesine düşürülmesini hedeflediğini söyledi.

Truss, İngiliz ekonomisinin büyümesini artırmak için "acilen eyleme" geçilmesi gerektiğini, hükümet tarafından planlanan yaklaşık 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirimlerinin uzun vadede ülke ekonomisinin büyümesine yardımcı olacağını kaydetti.

İngiliz ekonomisinin büyümesinin artırılması yönündeki hedefine atıfta bulunan Truss, "Bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin olarak İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ise "Büyüme planına bağlıyız ve enerji faturası olan insanlara yardım edeceğiz. Bu benim en önemli iki önceliğim." dedi.

Eski İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney ise BBC'ye verdiği röportajda, "Ne yazık ki, bu koşullar altında (hükümet için) kısmi bir bütçeye sahip olmak-zorlu bir küresel ekonomi, zorlu finansal piyasa konumu, banka ile çelişen amaçlarla çalışmak-finansal piyasalarda oldukça dramatik hareketlere yol açtı." ifadesini kullandı.

İngiltere'de ana muhalefette olan İşçi Partisi'nin gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves ise Başbakan Liz Truss'un bugün yaptığı açıklamaların, zaten felakete dönmüş bir durumu daha da beter hale getirdiğini söyledi.

Sterlindeki tarihi düşüş

İngiliz sterlini, bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Hali hazırda sterlin dolar karşısında 1,08 seviyelerinde seyrediyor.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen hafta, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu.

Analistler BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıktı İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıktı
Kaynak: AA

England, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiliz Başbakan Truss, krize yol açan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 01:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz Başbakan Truss, krize yol açan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement