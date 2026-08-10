İngiltere'de 54 Gündür Yağmur Yok - Son Dakika
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İngiltere'de 54 Gündür Yağmur Yok

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İngiltere, şiddetli kuraklıkla mücadele ederken sıcaklıklar 36°C'yi aşacak. Su kısıtlamaları getiriliyor.

Şiddetli kuraklıkla karşı karşıya olan İngiltere'nin bazı bölgelerinde 54 gündür yağış görülmedi.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkileri giderek artarken bu etkiler yağmurlu ve soğuk iklimiyle bilinen İngiltere'de büyük değişikliklere yol açıyor.

Bu yıl ilk sıcak hava dalgasının oldukça erken şekilde mayısta görüldüğü ülke, bu hafta yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Erken başlayan sıcak hava dalgaları İngiltere'de olağanüstü kurak şartları da beraberinde getirdi.

Yağış rejiminin keskin şekilde azaldığı mayısın son haftasından sonra birkaç hafta yağışlar artsa da haziranın ortasından itibaren yağışlar yeniden azaldı.

AA muhabirinin İngiltere Çevre Ajansı verilerinden derlediği bilgilere göre, 17-23 Haziran haftasından itibaren üst üste 7 haftadır ülkenin büyük kısmında 10 milimetreden daha az yağış görülürken İngiltere'nin doğu ve batısında yağış miktarı bir milimetrenin altında kaldı.

Yağışlı ve soğuk iklimiyle bilinen İngiltere'nin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görülmedi. Ülkenin bazı bölgelerinde bugün bir miktar yağış beklenmesine rağmen sıcaklıkların yarından itibaren yeniden artmaya başlayacağı ve bu hafta sıcaklık değerlerinin 36 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

Söz konusu değerlerin kaydedilmesi durumunda, İngiltere'de üst üste 4 aydır 35 derece sıcaklık görülmüş olacak.

İngiltere'nin en kurak ayı

Çevre Ajansı verilerine göre, temmuz ayı yağış toplamı İngiltere'nin güneydoğusunda uzun dönem ortalamasının yüzde 1'i seviyesinde kalırken ağustosun ilk haftasında bu oran yüzde 4 olarak hesaplandı.

Son 5 yılda 3 kez kuraklık ilan edilen ülkede, Temmuz 2026 kayıtlardaki en kurak ay oldu. Daha önce en kurak aylardan biri 8 milimetre yağış görülen Haziran 2018 olmuştu.

İngiltere'nin yarısı ve Galler'in tamamı için ani ve şiddetli kuraklık şartları ilan edilirken halihazırda 20 milyondan fazla insan su talebinin arttığı ve su kullanımına kısıtlamaların getirildiği bölgelerde yaşıyor.

Kuru havanın devam etmesi ve talebin yüksek olması nedeniyle kamu su kaynakları üzerindeki baskı arttığından İngiltere'nin birkaç bölgesi için daha bu hafta kuraklık şartlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Yeşil parklar sarıya döndü

Kuraklık İngiltere'nin yeşil çehresini tamamen değiştirdi.

Yeşil ve canlı görüntüsüyle bilinen büyük şehir parkları Hyde Park ve Green Park dahil birçok alan kuraklığın etkisiyle sarıya boyandı.

İngiltere için alışılmadık olan bu iklim şartları, günlük yaşamın yanı sıra sağlık üzerinde de ciddi etkilere yol açıyor.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution tarafından yapılan analize göre, mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere'de 2 bin 700 can kaybı yaşandı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, bu haftaki sıcaklıklar nedeniyle de özellikle sıcaklıklar karşısında kırılgan durumda olan kişiler için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de 54 Gündür Yağmur Yok - Son Dakika

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