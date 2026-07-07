İngiltere'de Borç Sarmalı Uyarısı - Son Dakika
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İngiltere'de Borç Sarmalı Uyarısı

07.07.2026 14:43
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OBR, İngiltere'nin borç oranının artışını durdurmak için vergi artışı veya harcama kesintisi gerektiğini bildirdi.

İngiltere'nin bağımsız bütçe denetleme kuruluşu Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), hükümetin "borç sarmalından" kaçınmak için daha fazla vergi artışı veya harcama kesintisine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

OBR yıllık yayımladığı Mali Riskler ve Sürdürülebilir Raporu'nda, İngiltere hükümetinin sağlık hizmetleri, sosyal bakım ve emeklilik harcamalarını yönetmek için adım atmaması halinde kamu borcunun "sürdürülemez ve sürekli yükselen bir yola gireceği" uyarısında bulunuldu.

İngiltere'nin kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranındaki artışın son 20 yılda gelişmiş ekonomiler arasında en hızlı artışlardan biri olduğunu tespit eden OBR, bu durumun kısmen yaşlanan nüfustan kaynaklandığı ve sağlık harcamalarının 2030-2031 döneminde GSYH'nin yüzde 8'i seviyesinden 2075-2076'ya kadar yüzde 13'üne yükseleceğini öngördü.

OBR tarafından, artan kamu borcunun kontrolden çıkarak artmasını önlemek için 2030'ların başında daha fazla vergi artışı veya harcama kesintisine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Söz konusu düzenlemelerin ertelenmesi halinde ülke ve gelecek nesiller için maliyetlerin artacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Borç Sarmalı Uyarısı - Son Dakika

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