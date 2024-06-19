İngiltere'de Enflasyon Mayısta Hedefe Ulaştı, Faiz İndirimi Beklenmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Enflasyon Mayısta Hedefe Ulaştı, Faiz İndirimi Beklenmiyor

İngiltere'de yıllık enflasyonun mayısta hedefe ulaşmasına rağmen, ekonomistler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasını beklemiyor. Enflasyondaki düşüşün harika bir haber olduğunu belirten Başbakan Rishi Sunak, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde enflasyonun yeniden yükselebileceğini söyledi. BoE'nin politika faizini indirmesi için yeterli olmadığı düşünülen enflasyon verileri, hizmet sektörü enflasyonunun yüksek seviyede kalması nedeniyle faiz indirimi beklentilerini değiştirmiyor. Ekonomistler, BoE'nin bu yılın ağustos ayında faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

19.06.2024 11:13
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İngiltere'de yıllık enflasyonun mayısta yüzde 2 ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefine ulaşmasına rağmen, ekonomistler BoE'nin yarınki toplantısında politika faizini indirmesini beklemiyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon üç yıl sonra ilk kez BoE'nin hedefine ulaştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, enflasyondaki düşüşü "harika bir haber" olarak değerlendirdi ve 4 Temmuz'daki seçimleri İşçi Partisi'nin kazanması halinde enflasyonun yeniden yükselebileceğini söyledi.

İngiltere'deki enflasyonun Almanya, Fransa ve ABD'den daha düşük seviyede olduğunu dile getiren Sunak, "Başbakan olduğumda yüzde 11 olan enflasyona karşı kararlı adım attık. Planımıza sadık kaldık ve şimdi ekonomi önemli bir aşama kaydetti. Bu ilerlemeyi İşçi Partisi ile riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki gerileme iyi bir gelişme olarak değerlendirilse de ekonomistlere göre BoE'nin politika faizini indirmesi için yeterli değil. BoE'nin para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonunun mayısta yıllık bazda yüzde 5,7 ile yapışkan kalmaya devam etmesi nedeniyle BoE'nin yarınki toplantısında faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.

Ekonomistler, BoE'nin bu yıl ilk faiz indirimini ağustosta yapacağını öngörüyor.

ING Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith, İngiltere'de dezenflasyon sürecinin sonuna yaklaşıldığını belirterek, manşet enflasyondaki düşüşe rağmen diğer alanlarda daha az ilerleme görüldüğünü ve bu nedenle yıl sonuna doğru enflasyonun yeniden yüzde 2,5'e yaklaşabileceğini ifade etti.

BoE için önemli olan hizmet sektörü enflasyonunun iki aydır üst üste beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Smith, "Hizmet enflasyonu yüzde 5,7 ve BoE'nin mayıs için öngördüğü seviyeden yüzde 0,4 daha yüksek. Bu da BoE'nin yarın politika faizini sabit tutmaya devam edeceğini teyit ediyor ancak ağustos için faiz indirimine ilişkin beklentileri değiştirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varlık yönetim şirketi abrdn Başekonomist Yardımcısı Luke Bartholomew manşet enflasyondaki düşüşün beklentiler dahilinde olduğunu ifade ederek, "Şimdi asıl soru, ekonomideki temel enflasyon baskılarının orta vadede yüzde 2 civarında kalması için tutarlı olup olmadığı ve baz etkisiyle enflasyonun tekrar yükselmeye başlayıp başlamayacağı. Bu açıdan, son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunda hala kalıcı bir yapışkanlık olduğuna ilişkin kanıtlar var. Bu nedenle, yarın bir faiz indirimi hala çok düşük bir ihtimal. Ancak bankanın yarınki iletişiminin ağustosta bir indirim için yol belirleyeceğini düşünüyoruz ki bu da artık giderek daha olası görünüyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Ekonomisti Paula Bejarano Carbo da haziran verilerinde enflasyonda yenide yukarı yönlü hareket görülebileceğini aktardı.

Bugünkü verilere göre çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Carbo, "Bu yüzden, enflasyondaki artış beklenenden de keskin olabilir. Sonuç olarak, BoE'nin önümüzdeki toplantısında bu endişeyi dikkate alacağını ve politika faizini sabit tutacağını öngörüyoruz." dedi.

Bank of America (BofA) ekonomistleri de hafta başında yayımladıkları notta, BoE Para Politikası Kurulunun 7'ye 2 olacak şekilde politika faizini sabit tutmak için görüş bildirmesini beklediklerini belirtmişti.

Ücret artışlarının güçlü kalmaya devam etmesine bağlı olarak BoE'nin ilk faiz indirimine ağustosta gitmesini bekleyen BofA ekonomistleri, "Faiz indirimine daha geç bir başlangıç için de riskler mevcut. Yakın vadeli patika, muhtemelen para politikasındaki kısıtlamanın temkinli şekilde azaltılmasını yansıtacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Enflasyon Mayısta Hedefe Ulaştı, Faiz İndirimi Beklenmiyor - Son Dakika

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