İngiltere'de Kasım Ayı Otomobil Üretimi Düşüşte

Ekonomi

İngiltere'nin otomobil üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 30,1 azalırken, 1980'den beri en zayıf kasım ayı performansı görüldü.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), kasım ayına ilişkin otomobil üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de araç üretimi kasımda düşüş eğilimini 9'uncu aya taşıdı. Üretim, bu dönemde yıllık bazda yüzde 30,1 geriledi.

Ülkedeki otomobil üreticilerinin fabrikalarını elektrikli araç üretmek için yeniden tasarlamasının da etkisiyle tüm büyük üreticiler bu dönemde düşüş yaşadı ve böylece otomobil üretiminde 1980'den beri en kötü kasım ayı performansı görüldü.

Önemli otomobil pazarlarındaki zayıf talep, stratejik ürün kararları ve tedarik zincirlerindeki sorunlar da otomobil üretiminin keskin şekilde azalmasında etkili oldu.

Bu dönemde elektrikli araç üretimi de yüzde 45,5 azalmasına rağmen, toplam üretimin neredeyse üçte birini oluşturdu.

Ülkede ocak-kasım dönemindeki otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azaldı.

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes, verilere ilişkin değerlendirmesinde, birçok fabrikada devam eden kapsamlı değişiklikler göz önüne alındığında bu düşüşün beklenebileceğini belirterek, "Yeni teknolojiler, modeller ve yeni üretim araçları için harcanan milyarlarca sterlin ile imalat yurt içinde ve yurt dışında baskı altında. Hükümet, geçiş sürecinde tüketicileri destekleyip, gelişmiş üretim için Sanayi Stratejisi'ni hızlı bir şekilde takip ederek ve en acil olarak sektör üzerinde muazzam bir baskı yaratan piyasa düzenlemelerini gözden geçirerek yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.