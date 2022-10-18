Açıklamada, ülkede ilk defa konut sahibi olanların bu ayın ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azaldığı aktarıldı.

Şirketin açıklamasında, ülkede son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin ve gerilimlerin etkisiyle konut kredi faizlerinin arttığı, ev sahibi olmak isteyenlerin satış anlaşmalarını bir an önce tamamlamak istediği kaydedildi.

Kaynak: AA

England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İngiltere'de konut fiyatları ekimde yükseldi - Son Dakika

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