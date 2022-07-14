İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde - Son Dakika
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İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde

14.07.2022 20:41
İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan adaylardan 5'i, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada üçüncü tura kaldı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarışan adaylardan 5'i, İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada üçüncü tura kaldı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 101 ile en fazla oy alan aday olurken Penny Mordaunt 83, Dışişleri Bakanı Liz Truss 64, Kemi Badenoch 49, Tom Tugendhat 32 oy aldı.

Suella Braverman ise 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etti.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi bekleniyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

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Kaynak: AA

Başbakanlık, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Muhafazakar Partinin liderlik yarışında eski Maliye Bakanı Sunak önde - Son Dakika
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