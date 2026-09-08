İngiltere'de NATS kaynaklı sistem arızası Heathrow ve Gatwick dahil uçuşları aksattı - Son Dakika
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İngiltere'de NATS kaynaklı sistem arızası Heathrow ve Gatwick dahil uçuşları aksattı

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İngiltere'nin hava trafik kontrol sağlayıcısı NATS'ta yaşanan teknik sorun nedeniyle ülke genelindeki havalimanlarında uçuşlarda aksama meydana geldi. Heathrow, Gatwick, Stansted ve Manchester havalimanlarındaki bazı kalkışlar kısıtlanırken, mühendislerin sorunu gidermek için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS'taki teknik sorun nedeniyle ülkenin önemli havalimanlarında uçuşlarda aksaklık yaşandı.

NATS'tan yapılan açıklamada, uçuş işleme sisteminde teknik sorun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mühendislerin normal operasyonlara mümkün olan en kısa sürede dönülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilerek, hava sahasının açık olduğu ve uçuşların devam ettiği ancak normale dönüşün zaman alacağı bildirildi.

Teknik sorun nedeniyle Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted havalimanları ile Manchester Havalimanı'ndaki bazı kalkışlarda kısıtlama ve gecikmeler yaşandı.

Gatwick Havalimanı'nda teknik sorun nedeniyle bir süre kalkışlar yapılamadı.

Heathrow Havalimanından yapılan açıklamada da NATS ile sorunun mümkün olan en kısa sürede giderilmesi için çalışıldığı belirtilirken, gelen uçuşların bu aşamada sorundan etkilenmediği kaydedildi.

Edinburgh ve Birmingham havalimanları başta olmak üzere ülkenin diğer noktalarındaki bazı uçuşların da olumsuz etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Manchester, İngiltere, Teknoloji, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de NATS kaynaklı sistem arızası Heathrow ve Gatwick dahil uçuşları aksattı - Son Dakika

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